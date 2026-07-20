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Oğuzhan Uğur hakkında tutuklama talebi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'u, "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlamaları ile tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'u, "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlamaları ile tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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