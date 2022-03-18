İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan teftişte de adı geçen PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER'de... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan teftişte de adı geçen PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER'de...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan teftişte de adı geçen PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER'de...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan teftişte de adı geçen PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER'de yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti tanık olarak dinlenen 2 İBB çalışanı hakkında...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan teftişte de adı geçen PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER'de yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti tanık olarak dinlenen 2 İBB çalışanı hakkında gereğinin yapılması için savcılığa ihbarda bulunulmasına karar verdi. Heyet ayrıca 2 kişinin de tahliyesine karar verdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title