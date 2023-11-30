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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı...

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. Ekrem İmamoğlu duruşmaya katılmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü 3. Sayfa Haberler

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