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İstanbul Boğazı'ndan 2 saat arayla 2 erkek cesedi! Kimlikleri belli oldu

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İstanbul Boğazı Baltalimanı mevkiinde 2 saat arayla denizden 2 kişinin cesedi çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden bota alınan Murat Şahin ve Onur Ödem'in cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Sarıyer Baltalimanı mevkiinde boğazda tekneyle dolaşan bir balıkçı, deniz yüzeyinde hareketsiz şekilde duran bir kişi olduğunu fark etti.

Balıkçının ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler deniz yüzeyindeki kişiyi bota alarak karaya çıkardı. Üstünden Murat Şahin'e ait kimlik çıkan kişinin vücudunda darp ve morluk izine rastlanmadı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul Boğazı'ndan 2 saat arayla 2 erkek cesedi! Kimlikleri belli olduMurat Şahin

2 SAAT ARAYLA 2 CESET BULUNDU

Bu olaydan yaklaşık 2 saat sonra aynı yerde deniz yüzeyinde bir kişinin daha hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin bota alarak kıyıya çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul Boğazı'ndan 2 saat arayla 2 erkek cesedi! Kimlikleri belli olduOnur Ödem

Cesedin Onur Ödem'e ait olduğu öğrenilirken, Ödem ve Şahin'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Polis her iki olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Boğazı'ndan 2 saat arayla 2 erkek cesedi! Kimlikleri belli oldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Reis iyi olsunda ona iman ve secde edenler icin sorun yok ulkede.

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