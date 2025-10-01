İstanbul Beşiktaş'ta Ahşap Bina Yangını Korkuttu

İstanbul Beşiktaş'ta 4 katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü. Alevlere teslim olduktan bir süre sonra çöken binadan geriye enkaz kaldı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Beşiktaş ilçesinin Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak üzerindeki 4 katlı ahşap binada meydana geldi. Yaşlı bir kadının yalnız yaşadığı evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden vatandaşlar kadını, alevlere teslim olan evden kendi imkanlarıyla çıkardı. Büyüyen yangın, yan tarafta bulunan 3 binaya sıçradı. Yangın paniğe neden olurken, kül olan ahşap bina bir süre sonra çöktü. Enkazın bir kısmı park halindeki aracın üzerine devrildi. Çökmenin etkisiyle aracın kornası basılı kaldı. Yangında facianın eşiğinden dönüldü. Sokak üzerinde vatandaşların araçlarını yanlış park etmesi nedeniyle itfaiye yangına ulaşmakta zorlandı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalasiyle söndürülürken, çöken bina havadan görüntülendi. Öte yandan, kül olan ahşap binanın çöktüğü anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Kül olan ahşap binadan geriye enkaz kaldı.

"Ahşap bina olduğu için yangın büyüdü"

Yangının sonradan büyüdüğünü söyleyen Hasan Daşdöven, "Yangını pek görmedim. Sadece arkadaşı evden gördük. Ahşap bina olduğu için yangın sonradan büyüdü. Ev sahibini tanımıyorum. Evin içinde bir varmış ama vatandaşlar kurtarmışlar" ifadelerini kullandı.

"Kadın imdat imdat diye bağırdı"

Cama çıktığında alevleri gördüğünü söyleyen Nurgül Daşdöven, "Ben mutfaktaydım. Kadın imdat imdat diye bağırdı. Cama çıktığımda alevleri gördüm. Evi kapatmak için kızımın evine gelmiştim ama kapatamadık. Duman girmemesi için camları kapattık" diye konuştu.

"Tek düşündüğüm hayvanlarımdı onlar da kurtuldu"

Yangından dolayı yolun kapalı olduğunu söyleyen Serap Tamer Geçit, "Yangını gördüm ama çok yaklaşamadım. Çok yoğun duman var. Yanımızdaki binanın bitişiği yoğun bir şekilde yandığı için yol kapalıydı o yüzden giremedim. İçeride hayvanlarım vardı. Oğlum gelip hayvanlarımı çıkardı. Tek düşündüğüm hayvanlarımdı onlar da kurtuldu" dedi. - İSTANBUL