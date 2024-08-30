Kontrolden çıkan kamyonet sitenin bahçesine uçtu

Başakşehir'de bir kamyonet, reklam panolarına çarparak yıktıktan sonra MASKO Mobilyacılar Sitesi'nin bahçesine düştü.

Kaza, saat 11.30 Sıralarında Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. S.U. kontrolündeki kamyonet, cadde üzerinde ilerlediği esnada kontrolden çıkarak yol kenarındaki reklam panosuna çarptı. Panoya çarpıp yıktıktan sonra sürücü, 5 metre yükseklikten MASKO Mobilyacılar Sitesi'nin bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından şoförü sıkıştığı yerden kurtardı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kamyonetten çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza yeri ve çevresi güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılırken, kamyonetin gün içerisinde vinç yardımıyla bahçeden çıkartılacağı öğrenildi. Sürücünün, sitenin bahçesine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"BURAYA BİR ÖNLEM ALINMASI LAZIM"

Kazanın olduğu yerde esnaflık yaptığını belirten Sait Semiz, "MASKO'nun 40 senelik esnafıyım burası yüksek bir duvar, yaklaşık 10 metre. Buraya belediyenin ya da karayollarının bir önlem alması lazım. Işıkları geçtikten sonra araçlar süratleniyor gece ve akşam saatlerinde. 15 sene önce burada bir kaza olmuştu içerisinde aile olan bir taksi düşmüştü, ölen olmamıştı. Buraya önlem alınmazsa bu kazalar her sene olacak" diye konuştu.