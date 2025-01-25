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İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir Tutuklandı

İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir Tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fırat Epözdemir, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlamalarıyla tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyet ve mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi olan şüpheli Fırat Epözdemir'in örgütün alt yapılanması olan HDK (Halkların Demokratik Kongresi) mensubu olduğuna dair tespitler bulunduğu, geçmiş tarihli gerçekleştirilen operasyonel çalışmalar neticesinde elde edilen dijital materyallerin incelemesinde 2015 yılında oluşturulan 'Diren Cizre' isimli WhatsApp grubunda yer alarak örgütsel faaliyetlere katıldığı tespit edilmişti.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde bayrağını simge eden bez parçasıyla fotoğrafı da tespit edilen şüpheli Epözdemir, yurt dışından İstanbul Havalimanı'na giriş yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Epözdemir, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gönderilmişti. Epözdemir çıkarıldığı hakimlik tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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