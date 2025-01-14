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İstanbul Barosu'nun yönetimine son verilmesi ve seçim yapılması talebiyle dava açıldı

İstanbul Barosu'nun yönetimine son verilmesi ve seçim yapılması talebiyle dava açıldı
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İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesine yönetimlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi için dava açıldı. Ayrıca "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla da Adalet Bakanlığı'ndan kovuşturma izni de istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesine yönetimlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi için dava açıldı. Hakkında dava açılan Yönetim Kurulu üyeleri arasında; Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar yer alıyor.

KOVUŞTURMA İZNİ DE İSTENDİ

Ayrıca "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla da Adalet Bakanlığı'ndan kovuşturma izni de istendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Barosu'nun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık'ta duyurulan açıklamayla PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü iddiasıyla "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri, "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıkların övüldüğü" iddiasıyla haklarında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermişti.

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMahmut ilya:

TERÖR ÖRGÜTÜ SEMPATİZANLARI HERYERE SIZMIŞLAR UTANÇ VERİCİ

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