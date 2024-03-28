Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı! Adliyeyi birbirine kattı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, hacizli bir aracın satışı ile ilgili Küçükçekmece Adliyesi İcra Müdürlüğü'ne gitti. İcra dosyasından dolayı icra memuruyla tartışan Parlak, adliyeyi birbirine kattı. Burada görevli bir memurla tartışan Banu Parlak, memurun şikayeti üzerine gözaltına alındı.

BANU PARLAK HAKKINDA YURT DIŞI YASAĞI

Cumhuriyet savcısı Parlak'ın ifadesini aldıktan sonra mahkemeye sevk etti. Parlak adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ayrıca Parlak hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulduğu öğrenildi.

BANU PARLAK'IN KÖPEĞİ, KOMŞUSUNUN KÖPEĞİNİ PARÇALAYARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ

Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bulunan lüks sitede yaşayan Banu Parlak'ın Drago isimli köpeği, komşuları Yasemin Kılıç ve annesinin köpekleri Leo'yu isimli köpeği saldırmıştı. Site sakinleri köpekleri güçlükle ayırmaya çalıştı. Leo'yu ağır yaralayan Banu Parlak'ın köpeği Drago, Yasemin Kılıç'ın da kolunu çizmişti. Olay sonrası veterinere götürülen Leo isimli köpek ölmüştü.