İstanbul Bağcılar'da Kadın ve Üvey Amcasını Öldüren Adam Tutuklandı

İstanbul Bağcılar'da yaşanan olayda, İslam Keleş eşinin ilişki yaşadığı iddia edilen üvey amcasını sokak ortasında vurduktan sonra 15 yıllık eşini de öldürdü. Cinayetin tanığı olan çocuklardan biri, babasının annesiyle tartıştıktan sonra silah sesleri duyduğunu ve babasının peş peşe ateş açtığını ifade etti. İslam Keleş polis ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

İstanbul Bağcılar'da İslam Keleş eşinin ilişki yaşadığı iddia edilen üvey amcasını sokak ortasında vurdu. Gözü dönen Keleş daha sonra 3 çocuğunun gözü önünde 15 yıllık eşini kurşun yağmuruna tuttu. Cinayetin tanığı olan çocuklardan biri ifadesinde, "Babam eve gelerek annemle tartıştı ve dışarı çıktı. Silah sesleri geldi. Silah seslerinden sonra eve geldi anneme peş peşe ateş açtı" dedi.

Olay, dün gece İstanbul Bağcılar'da meydana geldi. İddiaya göre, Tesisatçılık yapan İslam Keleş 15 yıllık eşi Yeliz Keleş (32) ve üvey amcasının ilişki yaşadıklarını öğrenip eve geldi. Çift bir süre tartıştıktan sonra İslam Keleş dışarı çıktı. Dışarı çıkan Keleş bir süre sonra sokak ortasında 45 yaşındaki üvey amcası İsa Ergün'ü silahla vurdu. Tekrar eve dönen gözü dönüm eş İslam Keleş, 3 çocuğunun gözü önüne eşine vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp çalışma başlattı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İsa Ergün'ün başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği belirlendi. Yeliz Keleş'in ise vücudunun değişik yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Cesetler yapılan incelemelerin ardından Bahçelievler Yenibosana'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Cinayetin tanığı olan çocuklardan biri H.K, ifadesinde, "Babam eve gelerek annemle tartıştı ve dışarı çıktı. Silah sesleri geldi. Silah seslerinden sonra eve geldi anneme peş peşe ateş açtı" dediği öğrenildi. İslam Keleş polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakaladı. İslam Keleş emniyetteki ifadesinde, eşi ve üvey amcasının ilişki yaşadıklarını öğrendikten sonra olayı gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü. Emniyette işlemleri biten İslam Keleş sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - İSTANBUL