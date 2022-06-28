Avcılar sahilinde 25 yaşındaki bir kadına ait cansız beden bulundu İstanbul Avcılar'da kayalıkların önünde bulunan cansız beden paniğe neden oldu. Vatandaşlar tarafından fark edilen cansız bedenin 25 yaşındaki bir kadına ait olduğu tespit edildi. Avcılar Denizköşler Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Denizköşk Davet Salonu'nun arkasındaki sahilde yürüyenler kayalıkların önünde ceset görünce güvenlik görevlilerini haber verdi. CESET 25 YAŞINDAKİ BİR KADINA AİT Görevliler de polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler yaptığı incelemede cesedin 25 yaşındaki Ebru Yaşar'a ait olduğu belirledi. İNCELEME BAŞLATILDI Olay yeri incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili inceleme başlattı. Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - 3. Sayfa İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3. Sayfa Haberler

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