Haberler

İstanbul Avcılar'da Yangın: 4 Bina Alev Alev Yandı

İstanbul Avcılar'da Yangın: 4 Bina Alev Alev Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Avcılar'da bir binanın çatısında başlayan yangın, kısa sürede 3 ayrı binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Avcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 3 binaya daha sıçradı. Yangında toplam 4 binanın çatısı alev alev yanarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İki katlı bir binanın çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek 3 ayrı binaya sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, binalarda maddi hasar meydana geldi.

Yangından önce de binada oturanlar arasında tartışma çıktığı ve bir kişinin ise "Bu binayı yakacağım" dediği iddia edildi. Polis ekipleri ise yangının kesin çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Yaşanan olay anlarını anlatan mahalle sakini Ercan Şahin, "İlk başta ufak bir duman gördük. Çatının alev alması 3 dakikayı bulmadı. Çatı komple yandı, 10 dakika içinde de 2 binaya sıçradı, 4 binaya sıçraması 15 dakikayı bulmadı. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. O binanın giriş katında yaşayan insanlar var. 2 defa patlama oldu. Tüp patlamasından şüpheleniyoruz. yangın başladığında evdekileri çıkarmışlar, yaralı olmadığını öğrendik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sokakların karıştığı Fransa'da istihbarat birimlerinden ürküten tahmin! Sayı 100 bini aşacak

Avrupa ülkesini panikleten tahmin: Sayı 100 bini aşacak
TES hayata geçiyor! Çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak

Tarih belli oldu! Her ay tüm çalışanların maaşından kesilecek
5 yaşındaki kız çocuğu dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti

Bu sözler 5 yaşındaki çocuğa ait: Babam tuttu, dedem de annemi kesti
Ceyhun Mengiroğlu hakkında şok iddia: Borçlarla Bali'ye kaçtı

Ünlü oyuncu milyonluk borçla sırra kadem bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim

53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.