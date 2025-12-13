Haberler

Avcılar'daki kazada hayatını kaybeden kişi toprağa verildi

Avcılar'daki kazada hayatını kaybeden kişi toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Avcılar'da hatalı dönüş yapan bir kamyonun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 24 yaşındaki Berkan Balcıoğlu yaşamını yitirdi. Cenazesi Avcılar Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

İstanbul Avcılar'da cadde üzerinde hatalı dönüş yapan kamyonun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden genç, Avcılar Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece'de toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi'nde meydana gelmiş, Kaan Mustafa K. yönetimindeki 34 BK 901 plakalı otomobil, iddiaya göre, cadde üzerinde hatalı dönüş yapan kamyona çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Kaan Mustafa K. ve Berkan Balcıoğlu araçta sıkışmıştı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı. Berkan Balcıoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, kamyon sürücüsü Eyüp Yolcu gözaltına alınmıştı.

Cenaze töreni düzenlendi

Kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Berkan Balcıoğlu için bugün ikindi namazı sonrası Avcılar Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Balcıoğlu, Büyükçekmece'de toprağa verildi.

Kaza anı kameraya yansımıştı

Otomobilin seyir halinde olduğu caddede kamyonun aniden sola dönmesi nedeniyle yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde kamyonun sola döndüğü esnada otomobilin çarptığı görülüyor.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı

Suriye'de neler oluyor? ABD'li askerlere ateş açıldı, yaralılar var
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...

Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar

Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar
İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor

İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
Ayşe Arman boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

Boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!
Türk gemisinin vurulması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı

Türk gemisinin vurulması sonrası Erdoğan'dan uyarı
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Burcu Kıratlı'yı dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakan bir daha baktı

Dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakana bir daha baktırdı
title