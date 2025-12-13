Avcılar'daki kazada hayatını kaybeden kişi toprağa verildi

İstanbul Avcılar'da cadde üzerinde hatalı dönüş yapan kamyonun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden genç, Avcılar Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece'de toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi'nde meydana gelmiş, Kaan Mustafa K. yönetimindeki 34 BK 901 plakalı otomobil, iddiaya göre, cadde üzerinde hatalı dönüş yapan kamyona çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Kaan Mustafa K. ve Berkan Balcıoğlu araçta sıkışmıştı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı. Berkan Balcıoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, kamyon sürücüsü Eyüp Yolcu gözaltına alınmıştı.

Cenaze töreni düzenlendi

Kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Berkan Balcıoğlu için bugün ikindi namazı sonrası Avcılar Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Balcıoğlu, Büyükçekmece'de toprağa verildi.

Kaza anı kameraya yansımıştı

Otomobilin seyir halinde olduğu caddede kamyonun aniden sola dönmesi nedeniyle yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde kamyonun sola döndüğü esnada otomobilin çarptığı görülüyor.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. - İSTANBUL