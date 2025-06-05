İstanbul Avcılar'da Servis Minibüsü ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

İstanbul Avcılar'da Servis Minibüsü ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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İstanbul Avcılar'da bir servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu toplamda 4 kişi yaralandı. Minibüs, çarpışmanın ardından ağaca çarparak durabildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Avcılar'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışmasıyla, direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği minibüs ağaca çarparak durabildi. Olayda toplam 4 kişi yaralanırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde İstanbul Avcılar Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 LFN 091 plakalı servis minibüsü ile 34 ZM 4377 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği servis minibüsü ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada minibüsten 3, otomobilden 1 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilirken polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Konu ile ilgili konuşan motosiklet sürücüsü Yağız A. "Binek araç kırmızıda geçti. Diğer servis aracına vurdu. Ben de ışıkların olduğu taraftan geçiyordum. Ortada kaldım. Olayın adrenaliniyle ne olduğunu hatırlamıyorum ama servisten inen kadın bir arkadaşın kafası kanıyordu. Ben de ona yardım ettim. Başka bir şey hatırlamıyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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