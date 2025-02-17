İstanbul Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın: İşte ilk görüntüler

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın bütün iş yerini sararken; ekipler yangına müdahale etti.

İstanbul Avcılar'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'taki bir plastik geri dönüşüm tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde çıkan yangını fark eden çalışanlar müdahale etmek istedi.

ALEVLER İŞ YERİNİ SARDI

Çalışanlar başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Yangın yerinden gelen ilk görüntüler ise şöyle: