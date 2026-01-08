Haberler

Avcılar'da fırtına iş yerinin çatısının uçma anı kamerada

Avcılar'da fırtına iş yerinin çatısının uçma anı kamerada
Güncelleme:
İstanbul Avcılar'da şiddetli fırtına sırasında bir iş yerinin çatısının uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çatının parçaları çevredeki iş yerlerine zarar verirken, vatandaşlar panik içinde kaçtı.

İstanbul Avcılar'da şiddetli fırtınada bir iş yerinin çatısından parçaların uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, uçma anı ve vatandaşların panikle kaçma anı görülüyor.

Avcılar Cihangir Mahallesi'nde saat 09.50 sıralarında fırtına nedeniyle E-5 yan yol üzerindeki bir iş yerinin çatısından parçalar uçmaya başlamıştı. Çatıdan uçan parçalar, çevredeki iş yerlerinin camlarına çarparak büyük hasara neden olmuştu. Çatının uçma anı ve vatandaşların panikle kaçma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

