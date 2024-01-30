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İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkili oldu

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Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı İstanbul Anadolu Yakası'nda da etkisini gösterdi. Ataşehir, Kartal, Tuzla gibi ilçelerde akşam saatlerinde yağmaya başlayan kar, gece saatlerinde etkili oldu.

İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkili oldu

İSTANBUL - Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı İstanbul Anadolu Yakası'nda da etkisini gösterdi.

İstanbul'da son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, Ataşehir, Kartal, Tuzla gibi ilçelerde akşam saatlerinde yağmaya başlayan kar, gece saatlerinde etkili oldu. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar Anadolu Yakası'nda etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde hafif başlayan kar yağışı gece saatlerinde belli kesimlerde etkisini arttırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Anadolu Yakası Ataşehir İstanbul Hava Durumu İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

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