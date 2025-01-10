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İsrail, Yemen'den Fırlatılan 3 Dronu Engelledi

İsrail, Yemen'den Fırlatılan 3 Dronu Engelledi
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İsrail ordusu, Yemen'den gelen 3 dron saldırısının başarılı bir şekilde engellendiğini açıkladı. Saldırılar nedeniyle can kaybı veya zarar olmadığı bildirildi.

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan 3 dronun başarılı bir şekilde engellendiğini açıkladı. Saldırılar nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve zarar meydana gelmediği bildirildi.

İsrail ordusu, Yemen'den İsrail'e 3 dron saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, fırlatılan ilk dron nedeniyle Mısır sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Gvulot bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtilirken, dronun İsrail Hava Kuvvetleri tarafından engellendiği bildirildi. Yemen'den fırlatılan diğer 2 dronun Akdeniz üzerinde etkisiz hale getirildiği belirtilirken, IDF dronlardan birinin engellendiği anlara ait görüntüleri kamuoyu ile paylaştı. İsrail basını saldırılar nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ve zarar meydana gelmediğini duyurdu. Saldırıları Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği bildirildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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