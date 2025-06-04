İsrail, Suriye'ye Saldırı Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne atıldığı öne sürülen roketlere yanıt olarak Suriye'ye bir dizi saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Suriye rejimi, Suriye'de yaşananlardan sorumludur ve topraklarındaki düşmanca faaliyetler devam ettiği sürece bunların sonuçlarına katlanmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Uluslararası toplumun tepkilerine rağmen Filistin'deki katliamlarını sürdüren İsrail, bu kez Suriye'ye saldırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne Suriye'den 2 roket atıldığı iddia edilerek, yanıt olarak Suriye'ye bir dizi saldırı düzenlendiği kaydedildi. İlk olarak IDF topçu birliklerinin Suriye'nin güneyini hedef aldığı belirtilen açıklamada, "İsrail ordusu, bugün erken saatlerde Suriye topraklarına yaptığı saldırıların ardından, son olarak savaş uçaklarıyla Suriye'nin güneyindeki rejime ait silahları vurdu" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "Suriye rejimi, Suriye'de yaşananlardan sorumludur ve topraklarındaki düşmanca faaliyetler devam ettiği sürece bunların sonuçlarına katlanmaya devam edecektir" denildi.

İsrail Savunma Bakanı Katz Suriye Devlet Başkanı eş-Şara'yı hedef aldı

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Suriye'den yapıldığı iddia edilen saldırılar konusunda Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'yı suçladı. "Suriye Devlet Başkanı'nı İsrail'e yönelik her türlü tehdit ve saldırıdan doğrudan sorumlu tutuyoruz" diyen Katz, Suriye'yi "tam yanıt" vermekle tehdit etti. - TEL AVİV