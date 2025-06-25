İsrail Savunma Kuvvetleri'nden Yanlış Alarm

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İsrail Savunma Kuvvetleri, İran ile ateşkese varılmasının ardından sivillere yanlış alarm bildirimi gönderdi. Mesajda sirenlerin çalacağı belirtilerek, sığınaklara gitmeleri istendi. Ancak alarmın yanlışlıkla gönderildiği anlaşıldı. Yetkililer, olayın iç sistemlerdeki bir teknik arızadan kaynaklandığını ve güvenlik sorunu olmadığını açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri, İran ile ateşkese varılmasının ardından bugün sivillere yanlış alarm bildirimi gönderdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran ile ateşkese varılmasının ardından bugün sivillere yanlış alarm bildirimi göndererek paniğe neden oldu. IDF tarafından gönderilen mesajda "Birkaç dakika içerisinde sirenlerin çalması bekleniyor. Etrafınızdaki en iyi sığınağı bulun ve bir sonraki emre kadar sığınaklardan çıkmayın" ifadeleri kullanıldı. Ancak, bildirimin daha sonra yanlışlıkla gönderildiği anlaşıldı.

İsrailli yetkililer yanlış verilen alarma yönelik açıklamasında, "Yanlış alarm iç sistemlerin kontrolü sırasında yaşanan bir teknik arıza nedeniyle yaşandı. Ortada bir güvenlik sorunu yok ve duruma ilişkin soruşturmalar sürdürülüyor" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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