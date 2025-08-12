İsrail Savaş Uçakları Pilotları Gazze İşgaline Karşı Sokağa İndi

İsrail Savaş Uçakları Pilotları Gazze İşgaline Karşı Sokağa İndi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Hava Kuvvetleri'nden emekli ve yedek 200 savaş uçağı pilotu, Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şehri'ni işgal planını protesto etti. Eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz'un da katıldığı eylemde pilotlar, kayıp pilot Ron Arad'ın eşi Tami Arad'ın mektubunu okuyarak hükümete rehine anlaşması yapılması çağrısında bulundu.

İsrail Hava Kuvvetleri'nden emekli ve yedek olan 200 kadar savaş uçağı pilotu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şehri'ni işgal planını protesto etmek için sokağa indi. Protestoya İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz da katıldı.

İsrail'de savaş uçağı pilotları Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şehri'ni işgal planını protesto etti. İsrail Hava Kuvvetleri'nden emekli ve yedek olan 200 kadar savaş uçağı pilotu, başkent Tel Aviv'deki Kirya askeri üssü önünde toplandı. Pilotlar, hükümete derhal bir rehine anlaşması yapılması çağrısında bulunarak, uzun süredir kayıp olan İsrail Hava Kuvvetleri pilotu Ron Arad'ın eşi Tami Arad'ın mektubunu okudu.

Mektupta, "rehineleri kurtarma aciliyetinin göz ardı edildiği" ve Netanyahu'nun Gazze'yi ele geçirme planı "ölüm tuzağı" olarak nitelendirildi.

"Bu gereksiz aptalca savaşı durdurun"

Protestocuların arasında yer alan eski bir savaş uçağı pilotu olan İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, "Yeter. Bu gereksiz aptalca savaşı durdurun" dedi.

Görevdeki İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e seslenen Halutz, "Mesihçilerin bizi karanlığa sürüklemesine izin vermeyin. İmkansız bir hedefe ulaşmak için yapılacak herhangi bir eylem rehinelerin ölümüne yol açabilir" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balıkesir'deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar

6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
Muğla'da iki sevgili başından vurulmuş halde ölü bulundu

Genç sevgililerin sır ölümü! Evde korkunç halde bulundular
İzmir'in Buca ilçesinde orman yangını! Alevler hızla ilerliyor

Bu sefer o şehirde yangın! Alevler hızla yerleşim yerlerine yaklaşıyor
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede

Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek

Tarihi komisyondan üçüncü toplantı! Haftaya o isimler de gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.