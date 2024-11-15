İsrail Ordusunun Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda Bina Yıkıldı
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki belirli bölgeleri hedef alarak şiddetli saldırılara devam etti. Tayuneh'te bir bina yıkılırken, saldırı anları amatör kameralarla kaydedildi. Can kaybına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine düzenlediği şiddetli saldırılarda bir bina yıkıldı.
İsrail ordusu, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Burj al-Barajneh, Hadath, Haret Hreik ve Tayuneh'i vurdu. Tayuneh'te vurulan bir bina yıkıldı. Saldırı anları amatör kameralara saniye saniye yansırken, can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - BEYRUT