İsrail ordusu Kuneytra'da eve baskın düzenledi

İsrail ordusunun, Suriye'nin Kuneytra bölgesine bağlı Taranja köyünde bir eve baskın düzenlediği bildirildi.

İsrail'in Suriye topraklarındaki işgali sürerken, ülkenin güneyindeki gerilim ve ihlaller devam ediyor. İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra bölgesinde bir eve baskın düzenledi. Suriye devlet televizyonu Alikhbaria TV'nin haberine göre; askerler, Taranja köyündeki evde arama yaptı. Haberde, olayın sonuçlarına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı