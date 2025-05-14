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İsrail Ordusu UNIFIL Mevzisine Ateş Açtı

İsrail Ordusu UNIFIL Mevzisine Ateş Açtı
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Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun Lübnan'daki mevzisine doğrudan ateş açtığını bildirdi. Olay, BM güçlerine yönelik saldırgan davranışların arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun Lübnan'daki UNIFIL mevzisine doğrudan ateş açtığını açıkladı.

İsrail, BM güçlerini bir kez daha hedef aldı. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün Lübnan'daki Kfar Shouba köyünün güneyindeki UNIFIL mevzisine doğrudan ateş açtığı aktarılarak, "UNIFIL, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Mavi Hat yakınlarındaki UNIFIL personeli ve varlıklarına yönelik son zamanlardaki saldırgan tutumundan endişe duymaktadır" denildi.

Açıklamada, dün yaşanan olayda 2 el ateş edildiği ve bir merminin UNIFIL mevzisine isabet ettiği ifade edilerek, söz konusu saldırının geçtiğimiz sene 27 Kasım'da İsrail-Lübnan arasında varılan ateşkesin ardından UNIFIL'e ait bir mevzinin doğrudan hedef alındığı ilk olay olduğu belirtildi.

Açıklamada, ayrıca İsrail ordusunun son günlerde UNIFIL güçlerine yönelik başka saldırgan davranışlarda da bulunduğu belirtilerek, bunların UNIFIL güçlerinin lazerle taciz edilmesi ve İHA ile takip edilmesi olduğu aktarıldı.

UNIFIL'ın tüm saldırgan davranışları kınadığı vurgulanan açıklamada, "Tüm aktörlere BM personelinin ve mallarının emniyet ve güvenliğini sağlaması, BM varlıklarının ve tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı göstermesi gerektiğini hatırlatıyoruz" denildi. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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