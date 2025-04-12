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İsrail Ordusu Refah kentini tamamen kuşattı

İsrail Ordusu Refah kentini tamamen kuşattı
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İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini tamamen kuşattığını açıkladı. Savunma Bakanı Israel Katz, "Hamas'ı ortadan kaldırmak, rehineleri serbest bırakmak ve savaşı sona erdirmek için son andır. Savaşı bitirmenin tek yolu bu" dedi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentinde yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, kentin kuşatıldığını açıkladı.

"REFAH KENTİ KUŞATILDI"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuşatıldığı belirtildi.Açıklamada, Refah kentinin Han Yunus kentiyle bağlantısını kesen Morag Koridoru'nda kontrol sağlandığı ifade edildi.

"SAVAŞI BİTİRMENİN TEK YOLU BU"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz yaptığı açıklamada, "Bu, Hamas'ı ortadan kaldırmak, rehineleri serbest bırakmak ve savaşı sona erdirmek için son andır. Savaşı bitirmenin tek yolu bu. Yoğun IDF faaliyeti yakında Gazze'deki diğer yerlere yayılacak ve savaş bölgelerini tahliye etmeniz gerekecek" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Bir avuç sibop Miilyonlarca Müslümanın topraklarında cirit oynuyorsa suç Müslümanlarındır.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Hamasi yok edecekler bu gidisle admaalr ulkesi icin calisiyor bizim kiler gibi gidip muzakere yapip ulkesine ihanet terore umut vermiyorlar

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Adamlar net ulkesin iseviyor rakiplerine umut birakmiyorlar bizimkiler gibi kelle paca zihniyetli degiller

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Haber YorumlarıKeskin:

İsrail eşittir Abd/Ab olduğuna göre Abd/Ab malarını boykot edin. Çin desen Uygur Türklerine zulüm yapıyor Çinden de bir şey almak yok.

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Haber Yorumlarımk6ttqs425:

Eeeeyyyy neredesiniz AKP’li siyasetçiler ve yandaşları ne oldu sessizliğe burundunuz

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