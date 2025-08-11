İsrail Ordusu Gazeteçileri Vurdu: 5 Ölü

İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilere ait bir çadıra düzenlediği saldırıda 5 gazeteci hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze'de işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; İsrail ordusunun Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilere ait bir çadıra düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin gazeteciler Anas al-Sharif ve Mohammed Qreiqeh ile kamera operatörleri Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal ve Moamen Aliwa olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu öldürülen gazetecinin Hamas üyesi olduğunu iddia etti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, saldırıda öldürülen Anas Al-Sharif'in gazeteci kılığına giren bir Hamas üyesi olduğu savunularak, "Al-Sharif, Hamas'ın bir hücresinin lideriydi ve İsrailli sivillere ve IDF birliklerine yönelik roket saldırılarını yönlendirdi" denildi. Elde edilen istihbarat bilgileriyle Hamas eğitim listeleri ve maaş kayıtlarının Al-Sharif'in gazeteci görünümlü bir Hamas ajanı olduğunu kanıtladığı iddia edildi. - GAZZE