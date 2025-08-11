İsrail Ordusu Gazeteçileri Vurdu: 5 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilere ait bir çadıra düzenlediği hava saldırısında 5 gazeteci hayatını kaybetti. İsrail, ölen gazetecinin Hamas üyesi olduğunu iddia etti.

İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilere ait bir çadıra düzenlediği saldırıda 5 gazeteci hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze'de işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; İsrail ordusunun Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilere ait bir çadıra düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin gazeteciler Anas al-Sharif ve Mohammed Qreiqeh ile kamera operatörleri Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal ve Moamen Aliwa olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu öldürülen gazetecinin Hamas üyesi olduğunu iddia etti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, saldırıda öldürülen Anas Al-Sharif'in gazeteci kılığına giren bir Hamas üyesi olduğu savunularak, "Al-Sharif, Hamas'ın bir hücresinin lideriydi ve İsrailli sivillere ve IDF birliklerine yönelik roket saldırılarını yönlendirdi" denildi. Elde edilen istihbarat bilgileriyle Hamas eğitim listeleri ve maaş kayıtlarının Al-Sharif'in gazeteci görünümlü bir Hamas ajanı olduğunu kanıtladığı iddia edildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Silahı arkasına saklayarak geldi, araca binerken kurşun yağdırdı

Silahı arkasına saklayarak geldi, araca binerken kurşun yağdırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp iş insanı Halit Yukay'dan yeni iz! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu

Kayıp iş insanından yeni iz! Kurbağa adamlar görüntüleri servis etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.