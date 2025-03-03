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İsrail Meclisi'nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede

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İsrail Meclisi'nde ziyaretçi bölümüne geçmek isteyen esir yakınlarının engellenmesi üzerine güvenlik görevlileri ile aileler arasında arbede çıktı. Esir yakınlarını temsil eden Ekim Konseyi, olayın ardından Meclis Başkanını istifaya çağırdı.

İsrail Meclisi'nde ziyaretçi bölümüne geçmek isteyen esir yakınları ile güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı.

İsrail Meclisi'nde ziyaretçi bölümüne geçmek isteyen esir yakınlarının engellenmesi üzerine gerginlik yaşandı. Ziyaretçi bölümüne zorla geçmek isteyen esir yakınları ile güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı.

ESİRLERİN AİLELERİNE GÜVENLİK SALDIRDI

Güvenlik görevlileri, ailelere sert şekilde müdahale etti. Bazı esir yakınları arbede sırasında yere düşerken, bazı esir yakınları ise güvenlik görevlilerine saldırdı. Arbede sırasında bazı ailelerin ellerinde esir olan yakınlarının posterlerini taşıdığı görüldü.

Esir yakınlarını temsil eden Ekim Konseyi, olayın ardından İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana'yı istifaya çağırdı. Esir yakınlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu ve olayın ailelerin 7 Ekim'de sevdiklerine ne olduğuna ilişkin cevap almalarını engellemek anlamına geldiği vurgulandı.

İsrail Meclisi'nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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