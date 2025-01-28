İsrail'in Lübnan'a hava saldırılarında 24 kişi yaralandı
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Zawtar'a düzenlediği hava saldırılarında yaralı sayısının 24'e çıktığı bildirildi. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, saldırılara "Lübnan egemenliğinin bir başka ihlali ve ateşkes anlaşmasının bariz bir ihlali" diyerek tepki gösterdi.
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında yaralı sayısı arttı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Nebatiye'ye düzenlediği saldırıda yaralı sayısının 20'ye yükseldiğini belirterek, Zawtar'a düzenlenen hava saldırısında ise 4 kişinin yaralandığını aktardı.
SALDIRILAR ATEŞKESİN İHLALİ
Lübnan basını, saldırıların İsrail'e ait dronlarla düzenlendiğini bildirdi. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, saldırıları "Lübnan egemenliğinin bir başka ihlali ve ateşkes anlaşmasının bariz bir ihlali" olarak nitelendirerek, kınadı.