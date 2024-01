İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda 207 kişi hayatını kaybetti ve 338 kişi yaralandı. Saldırıların başladığı tarihten bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 22 bin 185'e, yaralı sayısı ise 57 bin 35'e yükseldi.

GAZZE'DE CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 86. günde devam ederken, can kaybı da artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 207 kişinin hayatını kaybettiği, 338 kişinin yaralandığı duyuruldu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 22 BİN 185'E YÜKSELDİ

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 22 bin 185'e, yaralı sayısının ise 57 bin 35'e yükseldiği belirtildi. Filistin Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail'in saldırılarında 4 bin 156 öğrencinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

SON 4 GÜNDE 16 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise son 4 günde, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 16 İsrail askerinin öldürüldüğünü ve 71 askeri aracın imha edildiğini duyurdu. Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "Kassam Tugayları, son 4 gün içerisinde 16 İsrail askerini öldürmeyi, 71 askeri aracı tamamen veya kısmen imha etmeyi ve onlarca askeri çeşitli derecelerde yaralamayı başardı." denildi. Açıklamada, Kassam Tugaylarının, bu süreçte çok sayıda İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı 42 askeri görev gerçekleştirdiğine dikkat çekilerek, Filistinli direnişçilerin Gazze Şeridi'nin içlerine kadar giren İsrail güçleriyle sıfır mesafeden çatıştığı vurgulandı.