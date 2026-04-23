İsrail'in Lübnan'a saldırısında 1 gazeteci hayatını kaybetti

İsrail'in dün Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Tayri'de hedef aldığı 2 gazeteciden 1'i hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Tayri beldesinde bir araca gerçekleştirdiği ve 2 sivilinin yaşamını yitirdiği hava saldırısının hemen ardından olay yerinde araçlarıyla bulunan ve saldırı nedeniyle bir eve sığınan 2 gazeteciyi hedef aldı. Saldırıda Al-Akhbar gazetesinde çalışan 43 yaşındaki gazeteci Amal Halil olay yerinde hayatını kaybederken, serbest fotoğrafçı Zeinab Faraj ise yaralandı. Kızılhaç kurtarma ekiplerinin saatlerce gazeteciye ulaşmaya çalıştığı, ancak İsrail saldırılarının devam etmesi nedeniyle olay yerine gelemedikleri öğrenildi. Faraj saatler sonra hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in gazetecileri takip ettiği ve sığındıkları binayı "kasten hedef aldığı" aktarıldı. Açıklamada, Lübnan Kızılhaç'ına ait bir ambulansın yaralılara müdahale etmek üzere olay yerine vardığında İsrail güçlerinin ambulansa ses bombası atıp, ateş açarak yaralılara ulaşmasını engellediği belirtildi. Açıklamada, "Bu, çifte ihlal teşkil ediyor. Bir vatandaşı kurtarma çalışmalarını engellemek ve üzerinde Kızılhaç amblemi açıkça bulunan bir ambulansı hedef almak" denildi.

Lübnan hükümetinden tepki

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam yaptığı açıklamada, İsrail'in gazetecileri hedef alarak "savaş suçu işlediğini" ifade etti. Başbakan Salam, "Gazetecileri hedef almak, yardım ekiplerinin onlara ulaşmasını engellemek ve hatta bu ekipler geldikten sonra bile bulundukları yerleri tekrar hedef almak, savaş suçları olarak tanımlanan eylemleri oluşturmaktadır" dedi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde gazetecileri defalarca hedef aldığını vurgulayan Salam, hayatını kaybeden Amal Halil'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti ve söz konusu suçların yetkili uluslararası merciler önünde soruşturulacağını söyledi.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Morcos ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gazetecilerin hedef alınmasına tepki gösterdi. Bakan Morcos, "Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İsrail'i gazetecilerin güvenliğinden tamamen sorumlu tutuyoruz ve derhal korunmalarının sağlanması ve medya çalışmalarının özgürlüğünün garanti altına alınmasının gerekliliğini teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail saldırıyı kabul etti

İsrail ordusu ise gazetecileri hedef almadığını, gazetecilere yönelik zararı azaltmaya çalıştıklarını iddia etti. Açıklamada, Hizbullah tarafından kullanılan bir askeri yapıdan ayrılan iki aracın tespit edildiğini, araçlardan birinin sözde "savunma hattını" geçtikten sonra İsrail birliklerine "acil tehdit" oluşturacak şekilde yaklaştığı öne sürüldü. İsrail Hava Kuvvetlerinin araçlardan birini ve daha sonra kaçan kişilerin sığındığı yapıyı vurduğu aktarıldı. - NEBATİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı