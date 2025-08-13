İsrail'in Filistinlileri Güney Sudan'a Yerleştirme Girişimleri İddia Ediliyor

İsrail hükümetinin, Gazze'deki Filistinlileri Güney Sudan'a yerleştirmek amacıyla bu ülkenin hükümeti ile görüşmeler yaptığı iddiaları, tepkilere neden oldu. Uzmanlar, planın uluslararası hukuku ihlal edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

İsrail hükümetinin Gazze'de yaşayan Filistinlileri Güney Sudan'a yerleştirmek için Güney Sudan hükümeti ile görüşmeler yaptığı iddia edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamları ve bölgeyi topyekün işgal planına dünyadan tepkiler sürerken, Gazzelilerin geleceği ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail hükümetinin Gazze'de yaşayan Filistinlileri Güney Sudan'a yerleştirmek için Güney Sudan hükümeti ile görüşmeler yaptığı iddia edildi. Konuyla ilgili bilgisi bulunan farklı kaynakların yapılan görüşmeleri doğruladığı belirtilirken, görüşmelerin ne kadar ilerlediğine dair bilgi paylaşılmadı. İsrail ya da Güney Sudan hükümetlerinden de konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri iç savaş ve açlık riskiyle karşı karşıya olan Güney Sudan'a yerleştirme planı, insan haklarına dair endişelere neden oldu. Uzmanlar, olası bir "zorunlu tahliye" planının uluslararası hukukun ihlali anlamına geleceği yorumunu yaptı. - TEL AVİV

