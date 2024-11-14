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İsrail, Hizbullah Üst Düzey Komutanlarını Vurdu

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah'a ait 140'tan fazla roketatar rampasının imha edildiğini ve Rıdvan Birimi'nde görevli 2 üst düzey komutanın öldürüldüğünü açıkladı. Beyrut'un güneyi için tahliye emri verildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ın Rıdvan Birimi'nde tanksavar birliklerinden ve kıyı bölgesindeki operasyonlardan sorumlu 2 üst düzey komutanın öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail, Lübnan'da yoğun saldırılarına devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz haftadan bu yana düzenlenen hava saldırılarında Hizbullah'a ait 140'tan fazla roketatar rampasının imha edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Hizbullah'ın Rıdvan Birimi'nde tanksavar birliklerinden ve kıyı bölgesindeki operasyonlardan sorumlu 2 üst düzey komutanın da öldürüldüğü aktarıldı. Hizbullah ise, komutanlara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail'den Beyrut'un güneyi için tahliye emri

IDF tarafından başkent Beyrut'un güneyi için yeni bir tahliye emri yayınlandı. IDF Sözcüsü Avichay Adraee, "IDF'in operasyon düzenleyeceği Hizbullah tesislerinin yakınında bulunuyorsunuz. Kendi güvenliğiniz ve aile üyelerinizin güvenliği için bu binaları ve yakınındaki binaları derhal boşaltmalı ve 500 metreden az olmamak kaydıyla bu binalardan uzak durmalısınız" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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