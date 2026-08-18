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İsrail, Gazze’de kafeye saldırı düzenledi: 7 ölü

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde sahil kıyısında bulunan bir kafeye düzenlediği saldırıda 1’i çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde sahil kıyısında bulunan bir kafeye düzenlediği saldırıda 1'i çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sahil kıyısında bulunan bir kafeye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1'i çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırıda yaralanan Şifa Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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