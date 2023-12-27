İsrail Gazeteciye Tehditler Savurdu ve Evini Bombaladı

Filistinli gazeteci Hossam Shabat, İsrail istihbaratının kendisine telefonla ulaşarak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları silmesini ve Beyt Hanun'dan ayrılmasını istediğini yoksa evini bombalamakla tehdit ettiğini belirterek, ayrılmayı reddetmesinin ardından İsrail'in evini bombaladığını açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki gazetecileri hedef almayı sürdürürken, Filistinli gazeteci Hossam Shabat, 7 Ekim'de başlayan saldırıların 6'ncı gününde İsrail istihbaratının kendisini evini bombalamakla tehdit ettiğini ve ardından evinin bombalandığını açıkladı.

Shabat sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıların 6'ncı gününde Beyt Hanun'da İsrail'in saldırılarını, evleri bombalanmasını ve katliamları belgelediğini belirterek, İsrail istihbaratının kendisine telefonla aradığını aktardı. Görüşmede İsrail istihbaratının kendisinden sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları silmesini ve Beyt Hanun'dan ayrılmasını istediğini yoksa evini bombalamakla tehdit ettiğini belirten Shabat, Beyt Hanun'dan ayrılmayı reddetmesinin ardından İsrail'in evini bombaladığını açıkladı.

Evinin tamamen yıkıldığını aktaran Shabat, sığındığı Beyt Hanun Hastanesi'nin İsrail güçleri tarafından kuşatılmasının ardından bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını ifade ederek, "Tüm bu tehditlere ve evimin bombalanmasına rağmen hala olan biteni takip ediyorum. Ölüm bizi her yerde takip ediyor. Geçenlerde Beyt Hanun'a tekrar girdiğimde üzerime ateş açıldı" dedi.

İsrail saldırılarında öldürülen gazeteci sayısı 68'e yükseldi

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 68'e yükseldiğini açıkladı. CPJ, hayatını kaybeden gazetecilerin 61'inin Filistinli, 4'ünün İsrailli ve 3'ünün Lübnanlı olduğunu aktardı. - GAZZE