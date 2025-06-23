İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

İran'a yönelik saldırılarına 11 gündür devam eden İsrail, bir yandan da Lübnan'ı vuruyor.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'IN GÜNEYİNE SALDIRISI

Lübnan ile geçtiğimiz sene varılan ateşkesi bir kez daha ihlal eden İsrail, ülkenin güneyine hava saldırısı düzenledi.

DIŞ MAHALLELER HEDEF ALINDI

Lübnan basını, İsrail ordusunun Zrariyeh, Kfrar Milki ve Ansar köyleri de dahil olmak üzere güneydeki çeşitli bölgelerin dış mahallelerini hedef aldığını ifade etti. Saldırılardaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.