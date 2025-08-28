İsraillilerin sabrı taştı, protestocular Genelkurmay Başkanı Zamir'in evini bastı

İsraillilerin sabrı taştı, protestocular Genelkurmay Başkanı Zamir'in evini bastı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsraillilerin sabrı taştı, protestocular Genelkurmay Başkanı Zamir'in evini bastı
Haber Videosu

İsrail'de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona ermesi talebiyle gerçekleştirilen protesto gösterilerinde Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in evine baskın düzenlendi. Zamir'in evine 'masumların öldürülmesi halinde dökülecek kanı' sembolize eden kırmızı boyalı saldırı düzenleyen 8 gösterici gözaltına alındı.

İsrail'de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona ermesi talebiyle gerçekleştirilen protesto gösterileri devam ediyor.

GENELKURMAY BAŞKANI ZAMİR'İN EVİNE BASKIN

Son olarak savaş karşıtı göstericiler, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Hod Hasharon'daki evine baskın düzenledi.

İsraillilerin sabrı taştı, protestocular Genelkurmay Başkanı Zamir'in evini bastı

KIRMIZI BOYALARLA SALDIRDILAR

Zamir'e hükümetin Gazze Şeridi'ni işgal planını uygulamayı reddetmesi çağrısında bulunan göstericiler, "Gazze'nin işgaline karşısınız, reddetme zamanı geldi" yazılı pankart açarken, Zamir'in evine kırmızı boyalı saldırı düzenledi.

'MASUMLARIN KANINI' SEMBOLİZE EDİYOR

Göstericiler, kırmızı boyanın "İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi, rehineleri tehlikeye atması ve masumları öldürmesi halinde dökülecek kanı" sembolize ettiğini açıkladı.

İsraillilerin sabrı taştı, protestocular Genelkurmay Başkanı Zamir'in evini bastı

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Göstericilere sert müdahalede bulunan İsrail polisi, 8 kişiyi gözaltına aldı.

NETANYAHU'DAN KINAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan söz konusu protestoya kınama geldi. Netanyahu, "İsrail Genelkurmay Başkanı, Hamas'ı yenmek, tüm rehinelerimizi geri getirmek için ahlaklı ve kararlı bir şekilde çalışıyor ve ona zarar vermeye yönelik her türlü girişim kınanmalıdır" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı, kolluk kuvvetlerine protestonun faillerini adalete teslim etmeleri çağrısında da bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Neom SC'den Barış Alper Yılmaz için yeni karar

Barış Alper Yılmaz için yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komisyonda söz alan Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'Öcalan' ve 'Genel af' çıkışı

Arınç'tan komisyona damga vuran "Öcalan" ve "Genel af" çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.