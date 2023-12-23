İsrail bombardımanı nedeniyle Hamas'ın 5 esirle iletişimi kesildi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun devam eden bombardımanı nedeniyle 5 İsrailli esirden sorumlu grupla iletişimin kesildiği duyuruldu.

5 İSRAİLLİ ESİRLE BAĞLANTI KOPTU

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırmaya devam ediyor. Bölgede 20 bini geçen can kaybını umursamadan bombardımana devam eden İsrail ordusu, esir olanları da düşünmeden her noktayı bombalıyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, 5 İsrailli esirden sorumlu grupla irtibatın tamamen koptuğu duyuruldu. İsrail bombardımanının devam etmesi nedeniyle iletişimin koptuğu belirtilen açıklamada, esirlerin İsrail tarafından öldürüldüğüne inanıldığı aktarıldı.

İsrail tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL: SON 24 SAATTE 10'U AĞIR 44 ASKER YARALANDI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlenen son 24 saatteki saldırılarda 10'u ağır 44 askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kara operasyonlarının başlamasından bu yana 189 askerin ağır, 310 askerin orta derecede, 327 askerin ise hafif yaralandığı kaydedildi.

GAZZE'DE CAN KAYBI 20 BİN 258'E ÇIKTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları şiddetlenerek devam ediyor.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından can kaybına yönelik yapılan son açıklamada, İsrail tarafından son 24 saatte düzenlenen saldırılar nedeniyle toplam 201 kişinin yaşamını yitirdiği, 368 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinli sayısının 20 bin 258'e, yaralı sayısının ise 53 bin 688'e yükseldiği duyuruldu.