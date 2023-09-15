İsrail Başkonsolosluğu Yakınında Araçlarını Yakan Çift Hapis Cezasına Çarptırıldı

Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu yakınında yaklaşık 2,5 yıl önce Filistine yönelik saldırıları protesto etmek için araçlarını yakan Dora ve Turan Altubaşak çifti "Yangına sebebiyet verme" suçundan 8'er ay hapis cezasına çarptırıldılar. Mahkeme, sanıkların sabıkasız oluşunu dikkate alarak haklarındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İsrail Başkonsolosluğu'nun arkasında bulunan iş kuleleri önünde 12 Mayıs 2021 günü Dora Altunbaşak ve sahne adı olarak Ahmet ismini kullanan Turan Altunbaşak çifti, 34 AHM 258 plakalı araçlarını benzin dökerek yaktı. Çift eylemlerini telefonla kayda alarak "Şu anda İsrail Konsolosluğu önünde canlı yayın yapıyoruz. Filistin'de can veren çocuklar ve kardeşlerimiz için böyle bir eylem yapıyoruz" dediler. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken otomobili yakan çift ise gözaltına alındı. Çift ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

9 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli çiftin ifadelerinde İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü protesto etmek için Ahmet Altunbaşak'ın annesi Zehra Altunbaşak'a ait aracı yaktılarını ve suçlarını kabul ettikleri yer aldı. Araç sahibi Zehra Altunbaşak'ın olaydan üç ay sonra öldüğü ve ifadesinin alınamadığı belirtildi. Sanıkların "Kasten yangın çıkarma", "Mala zarar verme" suçlarından 1 yıl 2 aydan 9'ar yıla kadar hapisleri istendi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Dava, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görüldü. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan Dora Altunbaşak ve Ahmet Altunbaşak katıldı. Sanık çift, kimlik sorgularında müzisyen olduklarını belirtti. Sanık Ahmet Altunbaşak savunmasında, "Bizim zarar verme amacımız yoktur. Filistin'e destek amaçlı arabayı yaktık. Annem de şikayetçi olmadı. Amacımız protestoydu. Zaten arabada başkalarına tehlike oluşturacak yerde değildi. Boş alanda yaptık. Çocuklara silahla vurdukları, camilere girdikleri için protesto ettik" dedi. Dora Altunbaşak da protesto amaçlı yaptıklarını söyledi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme heyeti, her iki sanığın araba yakarak yangına sebebiyet verme suçunu işlediklerini belirterek ayrı ayrı 8'er ay hapisle cezalandırılmalarına karar verdi. Mahkeme, sabıkasız oluşlarını dikkate alarak verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme, sanıkların 5 yıl denetim süresine tabi tutulmalarına da hükmetti.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Duruşma sonrasında çift, adliye önünde basın açıklaması yaptı. Dora Altunbaşak, "Birkaç sene önce Ramazan bayramının son gününde, iftar saatlerinde biz eşimle beraber bir protesto eylemi yapmaya karar verdik. Bu da İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu zulümle alakalıydı. Biliyorsunuz ki o zamanlar sosyal medya protesto eylemleri oluyordu. Eşimle evde otururken, 'Bir şey yapalım sesimizi duyuralım' dedik. Arabamızı yakmaya karar verdik. O zaman son model bir arabamız vardı, cipimiz. Onu yakmaya karar verdik, İsrail Konsolosluğu'nun önünde hiç kimsenin olmadığı bir saatte arabamıza benzin döküp yaktık. Tabii bu çok fazla ses getirdi, dünyada eşi benzeri olmayan bir eylemdi. Gündemi bayağı bir meşgul etti" dedi.

Ahmet Altunbaşak ise "Filisti'nde çocuklara yapılan zulme karşılık sayende 5 milyonluk arabayı yaktık. Bunları da senin yüzünden çekiyoruz. Dedi ki 'gel gidelim şu arabayı yakalım, İsrail Konsolosluğuna gideceğiz', iyi gidelim dedim. Şimdi konuş" dedi. Çift bunun üzerine bir süre atıştı. Dora Altunbaşak, "Ne yapalım canımız sağolsun, reklam için yapmadığımızı da biliyorsun değil mi" dedi. Ahmet Altunbaşak, "Bir yıldır bu mahkeme sürecini bekliyoruz. Çok şükür Hakim Bey de, Savcı Bey de bizim samimiyetimiz ve iyi niyetimize istinaden olayı kapattı. Ama 5 yıl içerisinde bir erteleme verdi. Buraya gelmeyeceksiniz, 4 ay ceza alacağız" dedi.

"ŞİMDİKİ AKLIMIZ OLSA YAPMAYIZ"

Olay sonrasında sosyal medyada "araba yakacağınıza bağış yapsaydınız" şeklinde linçlendiklerini söyleyen Dora Altunbaşak, olay sonra bir iş kadını arabanın manevi bir gücü olduğunu söyleyerek arabayı almak istediğini anlattı. Altunbaşak, "Biz ona arabayı sattık, bize vermiş olduğu parayla da Filistin'e İHH aracılığıya bağışta bulunduk. O dönem çok eleştiri almıştık, bunu da belirtelim" diye konuştu. Dora Altunbaşak "Şimdiki aklınız olsa yapar mıydınız diye sorsanız, yapmayız değil mi" dedi. Ahmet Altunbaşak da o anki psikolojiyle birlikte karar verdiklerini araçlarından feda ettiklerini söyledi.