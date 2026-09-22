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İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vurdu, son 24 saatte 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

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İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığına göre son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı; 10 Ekim 2025'ten bu yana can kaybı bin 399'a yükseldi.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılar sonucu son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 919'a yükseldi.

İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 399'a, yaralı sayısı 4 bin 863'e yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 919'a, yaralı sayısı ise 174 bin 977'ye ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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