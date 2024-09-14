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İsrail Askerlerinin Vurduğu Türk Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin Otopsi Sonuçları Açıklandı

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Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi incelemesinde kafasında ateşli silahtan kaynaklı kurşun girişi olduğu belirlendi. Eygi'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Aydın'a gönderildi.

Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi incelemesinde ilk tespitlere göre, kulak alt kısmından ateşli silahtan çıkan kurşun girişi bulunduğu belirlendi.

Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria topraklarında İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, İstanbul'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından cenaze, otopsi işlemleri yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Eygi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Didim ilçesine gönderildi.

İlk teşhisler ortaya çıktı

Eygin'in İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi incelemesine yönelik ilk tespitlerde, kulak alt kısmından ateşli silahtan çıkan kurşun girişi sonucu kafa yaralanması olduğu belirtildi. Ölüm sebebi olarak ise "kafatası kırığı, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti" olarak tanımlanan Eygi'nin kafasında ateşli silahtan kaynaklı kurşun giriş yarasının bulunduğu, çıkış yarasının ise olmadığı tespit edildi. İlk tespitlerde, kafadaki milimetrik ebatlı metalik cisimler, balistik açıdan incelenmek üzere örneklendirilirken otopsi incelemesinin sürdürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnsan Hakları Batı Şeria Politika Güvenlik 3-sayfa Otopsi İsrail Dünya Aydın izmir

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