İsrail, 70 Filistinli mahkumu Mısır'a sınır dışı etti

İsrail, ateşkes anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde 200 Filistinli mahkumu serbest bıraktı. Serbest kalan Filistinlilerin 114'ü Batı Şeria'da özgürlüğüne kavuşurken, 16'sı da Gazze'ye gönderildi.

70 FİLİSTİNLİ MISIR'A ULAŞTI

En ciddi suçlardan hüküm giyen ve bu nedenle sınır dışı edilen 70 Filistinli ise Mısır'a ulaştı. Sevdikleriyle telefon üzerinden iletişime geçen Filistinliler, diz çöküp, secde etti.

Mısırlı yetkililer, Filistinlilerin başkent Kahire'ye nakledileceğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

19 Ocak itibariyle yürürlüğe giren esir takası anlaşmasının 1'nci turunda 90 Filistinli ve 3 İsrailli esir serbest kalmıştı

Esir takasının ilk turunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmişti.

Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.