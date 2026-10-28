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Isparta Yalvaç'ta cenaze nakil aracı şarampole devrildi, sürücü yaralandı

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Isparta Yalvaç'ta cenaze nakil aracı şarampole devrildi, sürücü yaralandı Haber Videosunu İzle
Isparta Yalvaç'ta cenaze nakil aracı şarampole devrildi, sürücü yaralandı
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Isparta Yalvaç'ta cenaze nakil aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı; araçta cenaze bulunmadığı öğrenildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde özel cenaze nakil aracının şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Isparta-Konya Akşehir D695 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.D. idaresindeki 07 AUC 443 plakalı özel bir firmaya ait cenaze nakil aracı, Yalvaç Bağkonak köyü Koca Kızıl Tepe mevkiindeki rampada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü kaza yerine yelen ambulans ile Yalvaç Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Araçta herhangi bir cenazenin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri yol güvenliği alarak kontrollü geçiş sağlarken, kazaya karışan araç kurtarıcı yardımı ile olay yerinden kaldırılarak yediemin otoparkına çekildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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