Isparta'da 8 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza, çeşitli otomobillerin çarpışması sonucu gerçekleşti. Yaralıların durumu stabil, incelemeler devam ediyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün Isparta-Konya karayolunda Eğirdir ilçesi Mahmatlar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.V. idaresindeki 32 ER 882 plakalı otomobil, S.K. yönetimindeki 42 AL 286 plakalı araç ve S.İ. idaresindeki 07 AOY 328 plakalı otomobil çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında sürücü K.V. ile araçta yolcu olarak bulunan T.V., K.V. ve H.A.G. (15) ile 42 AL 286 plakalı aracın sürücüsü S.K. ve araçta yolcu olarak bulunan F.K., K.K. ve F. K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı ise aynı yolda seyir halinde olan bir aracın kamerasına yansıdı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
