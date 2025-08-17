Isparta'da Yaşlı Çift Asansörsüz ve Tehditlerle Mücadele Ediyor

Isparta'da 86 yaşındaki bir adam ve yürümekte zorluk çeken eşi, apartmanlarındaki asansörün yıllardır çalışmaması nedeniyle evlerinden çıkamıyor. Çift, sorunu çözmek istediklerinde ise aynı binada oturan eski arsa sahibinin oğlundan sürekli ölüm tehdidi aldıklarını iddia ediyor. 86 yaşındaki adam, yaşadıkları mağduriyetin son bulması için yetkililerden biran önce yardım bekliyor.

Isparta'da yaşayan 86 yaşındaki Mehmet Şavklı Yıldız ve yürümekte zorluk çeken 82 yaşındaki eşi Gülsüm Yıldız, apartmanlarında uzun süredir çalışmayan asansör nedeniyle adeta evlerine hapsoldu. Yaşlı çift, asansörün tamiri için defalarca girişimde bulunmalarına rağmen sorun çözülemedi. Günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını belirten çift, sağlık sorunları sebebiyle hastaneye gitmekte de güçlük çektiklerini söyledi. Asansör problemini çözmek için girişimlerde bulunduğunu anlatan Mehmet Şavklı Yıldız, bu süreçte eski arsa sahibinin oğlunun kendilerine ağır küfürler ederek ölümle tehdit ettiğini öne sürdü.

"Eşimin yürüme imkanı yok, asansör bizim için şart"

Mehmet Şavklı Yıldız, "Bu evi satın alalı tam 10 yıl oldu. Şimdiye kadar kimseyle bir sorun yaşamadık fakat asansör yüzünden birçok problem yaşadık. Asansörü birkaç kez yaptırdık ama sürekli bozuldu. Her bozulduğunda 'tekrar yaptıralım' dedim fakat apartman sakinleri ve arsa sahibinin oğlu karşı çıktı. Bu işle sadece ben uğraşıyorum. Yaşlı eşimle birlikte burada zorluk çekiyoruz. Eşimin yürüme imkanı yok, asansör bizim için şart. Borcu da ben üstleniyorum, 'ne kadar masrafı varsa ben yaptırırım, parasını da ben veririm' diyorum ama buna da karşı çıkıyorlar" dedi.

"Biz bu evi asansörlü diye aldık"

Eşini hastaneye götürürken ya da dışarıya çıkarırken zorluk yaşayan Yıldız, "Başka yardımcım yok, bu evde sadece ikimiz yaşıyoruz. Eşim bazen gece evin içinde yere düşüyor, kaldıramıyorum. Geçen gün sabah hastaneye gitmiştim, eve geldiğimde eşim düşmüş ve ben gelene kadar yerde kalmış. Biz bu evi aldığımızdan beri asansör hiç düzgün çalışmadı. Müteahhitten almıştık, o dönem mülk sahibi arsa karşılığı vermiş, biz de satın alıp malik olduk. Biz bu evi asansörlü diye aldık Asıl şikayetim asansör. Bir ara 'ruhsatı yok' dediler, başka zaman 'kaçak' dediler. Asansör neden yapılmıyor biz de bilmiyoruz. Araştırıyoruz, çalıştırıyoruz ama yine bozuluyor. Bu asansör kendi kendine bozulmaz, birileri bozuyor. Önceden kimseyle bir problemimiz yoktu. Asansörün aylık faturasını ödemek istemiyorlar. Ben 'hepsini ben öderim' diyorum, ona da karşı çıkıyorlar" ifadelerini kullandı.

"'Seni yerin yedi kat altına gömerim' diyerek ölümle tehdit etti"

Geçtiğimiz gün mühendisleri çağırdığını ve sonra asansörcünün gelip asansörü çalıştırdığını dile getiren Yıldız, "Onlar gittikten sonra arsa sahibinin oğlu olan bu şahıs kapıma gelip, 'Sen kimsin de asansörü çalıştırıyorsun' diyerek tartışma çıkardı. Ben de hastam olduğunu söyledim, 'Bana ne hastandan' diyerek bana küfretti. Kavga çıkmaması için daha fazla tartışmak istemedim. Çünkü karşı taraf benden güçlü, olay büyüse dövüşe dönüşecekti. Hatta beni ölümle tehdit etti, 'Seni yerin yedi kat altına gömerim' dedi. Bu sözleri söyleyen, apartmanın önceki arsa sahibinin oğlu. Ayrıca apartmanın giriş kapısının kilidini de söküp bana gösterdi. 'Gece kapı sesinden rahatsız oluyorum, bu yüzden kilidi çıkardım' dedi. Ama bu durum benim can güvenliğimi tehlikeye atıyor. Eğer eve gece birisi girse kimsenin haberi olmayacak. Benim 16 bin lira emekli maaşım var, bu parayla çıkıp başka yerde kira ödeyip geçinmem mümkün değil" şeklinde konuştu.

"Dün polise gidip, 'Hayatımız tehlikede' diyerek şikayetçi olduk"

Tek isteğinin asansörün onarılması olduğunu belirten Yıldız, "Yetkililerin bu asansör sorununu çözmesi ve bize güvenli bir yaşam ortamı sağlamasını istiyorum. Başımıza bir şey gelirse de sorumlusu bunlardır. Dün polise gidip, 'Hayatımız tehlikede' diyerek şikayetçi olduk. Artık korkarak yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililerden yardım beklediklerini ifade eden yaşlı çift, hem sağlık sorunları hem de tehditler nedeniyle büyük bir korku yaşadıklarını dile getirdi. - ISPARTA