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Isparta'da yapılan şok uygulamada tabanca ve fişek ele geçirildi

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Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından Bahçelievler Mahallesi'nde yapılan şok uygulamada bir otomobilde yapılan aramada 1 adet tabanca ve 60 adet fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu ve otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından yapılan şok uygulamada bir otomobilde yapılan aramada 1 adet tabanca ve 60 adet fişek ele geçirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 156 cadde üzerinde şok uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada bir otomobilde yapılan aramada 1 adet tabanca ve 60 adet fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konularak otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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