Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Isparta'da komşularının haber alamadığı yaşlı adam ihbar üzerine eve gelen ekipler tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Olay, bugün akşam saatlerinde il merkezine bağlı Binbirevler Mahallesi 4752 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan yaşlı şahıstan uzun süredir haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Erbi'nin yaşadığı daireye giren ekipler, yaşlı adamı evde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yaşar Erbi'nin (78) hayatını kaybettiği belirlendi. Erbi'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı