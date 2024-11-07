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Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Isparta'nın Sütçüler ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 1250 gram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu ve silahlar ele geçirildi.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Sütçüler ilçesinde bir operasyon gerçekleştirdi. İlçede ikamet eden 2 şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlendi. 6 Kasım'da düzenlenen operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1250 gram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 4 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 6 adet sikke ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti," "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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