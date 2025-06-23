Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Şüpheli Yakalandı

Isparta'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 13 ayrı olayda 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 - 21 Haziran 2025 tarihleri arasında uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yürütülen adli tahkikatlar doğrultusunda 13 ayrı yakalama gerçekleştirdi. Operasyonlarda bin 960 kullanımlık sentetik kannabinoid, 4,22 gram eroin, 2,70 gram metamfetamin, 1,66 gram esrar, 3 adet ecstasy, 16 adet sentetik ecza ele geçirildi. Soruşturmalar kapsamında toplam 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bu şüphelilerden 16'sına "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", 3'üne ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapılırken, ticaret suçundan işlem yapılan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü şahıs da yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA