Isparta'da Üst Geçit Çalışmasında Halat Koptu: 3 İşçi Yaralı

Isparta'da Üst Geçit Çalışmasında Halat Koptu: 3 İşçi Yaralı
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Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde yapımı süren üst geçit çalışmaları sırasında vincin kaldırdığı demir yüklü halatın kopması sonucu 3 işçi hafif yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Üst geçit çalışmasında vincin kaldırdığı demir yüklü halat koptu: 3 işçi yaralandı

ISPARTA - Isparta'da yapımı süren üst geçit çalışmaları sırasında, vincin kaldırdığı demir yüklü halatının kopması sonucu 3 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Isparta'nın Çünür Mahallesi, Yeni Otogar karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden üst geçit köprüsünde vinçle yapılan kaldırma çalışmaları sırasında demir yüklü halat bir anda koptu. Meydana gelen iş kazasında vinç operatörü Davut A. (45), işçiler Veysel D. ve Osman B. ise hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAİK GÜVEN YILMAZ - 3.Sayfa
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