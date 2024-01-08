Isparta'da Sahte Kira Sözleşmesiyle İkamet İzni Alan 50 Yabancı Uyruklu Şahıs Sınır Dışı Edildi

Isparta'da metruk binalara sahte kira sözleşmesi yaparak ikamet izni aldığı tespit edilen 50 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Isparta'da 5-8 Ocak tarihleri arasında kullanılmayan veya metruk şekilde bulunan adresler için kira sözleşmesi ya da taahhütname düzenlenerek, bu evrakları İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gösterip ikamet izni aldıkları tespit edilen şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 2 Türk, 2 Özbekistan ve 46 Türkmenistan vatandaşı olmak üzere 50 şahsa "özel belgede sahtecilik" suçundan işlem yapıldı. Sahte evraklarla ikamet izni alan yabancı uyruklu şahısların ikamet izin belgeleri sonlandırılarak, şahıslar sınır dışı edildi. - ISPARTA